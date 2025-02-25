وزير التعليم يتفقد مدارس أسوان ويتابع برنامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة

كتب- أحمد الجندي:

قام محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بزيارة عدد من المدارس في أسوان برفقة ناتاليا روسي، ممثلة منظمة اليونيسف في مصر، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والسفير الإيطالي ميكيلي كواروني، لمتابعة سير العملية التعليمية، والاطلاع على مستوى القراءة والكتابة لدى الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية.

كما تفقد الوزير برنامج الدمج الشامل للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسف، لمتابعة آليات تنفيذه ومدى استفادة الطلاب منه.

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