مواصفات امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة 2025.. تعرف على شكل الأسئلة

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان مادة الرياضيات البحتة لطلاب الثانوية العامة 2025، بعد التعديلات التي تم تنفيذها في هيكلة الثانوية العامة في أغسطس الماضي.

وأوضحت الوزارة، أن امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة 2025 سيتكون من 20 سؤالًا فقط، حيث يتضمن 18 سؤالًا اختياريًا وسؤالين مقاليين، ومن بين الأسئلة، سيكون هناك 10 أسئلة اختيارية بدرجة واحدة لكل سؤال، بالإضافة إلى 10 أسئلة أخرى بدرجتين لكل سؤال، بما في ذلك الأسئلة المقالية.

وتواصل وزارة التربية والتعليم نشر النماذج الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي، حيث تم توفير النماذج الخاصة بمادة الرياضيات البحتة اليوم الموافق الاثنين عبر الموقع الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في التحضير الجيد للامتحانات.

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