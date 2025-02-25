كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة التقييمات الأسبوعية للصف الثاني الثانوي الترم الثاني للعام الدراسي 2024-2025 .

رابط التقييمات الأسبوعية للصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2025 لجميع المواد

و يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على التقييمات الأسبوعية الخاصة بالصف الثاني الثانوي عبر الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط اضغط هنا

خطوات الوصول إلى التقييمات الأسبوعية للصف الثاني الثانوي 2025

- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

- الدخول إلى قسم المنصات التعليمية واختيار بوابة التعليم الإلكتروني.

- تحديد المرحلة التعليمية (الثانوية) واختيار الصف الثاني الثانوي.

- اختيار التقييمات الأسبوعية أو الأداءات الصفية أو الواجبات المنزلية.

- تحديد الفصل الدراسي الثاني، ثم اختيار المادة الدراسية المطلوبة.

- الضغط على أيقونة البحث لعرض التقييمات المتاحة، ثم تحميلها عبر أيقونة التحميل.

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