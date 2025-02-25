المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة تعيين 25,217 معلم مساعد لغة عربية.. التفاصيل الكاملة

كتب- أحمد الجندي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة تعيين 25,217 معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح الجهاز، أن المستندات المطلوبة تشمل عدة وثائق ضرورية يجب على المتقدمين تجهيزها لضمان استكمال طلباتهم بشكل صحيح وهى:

- صورة شخصية حديثة

- بطاقة الرقم القومي سارية (صورة الوجه الأول).

- بطاقة الرقم القومي سارية (صورة الوجه الثاني).

المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور) أو شهادة الخدمة العامة (للإناث).

- صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال).

- إيصال الإيداع البنكي.

- شهادة الدبلوم التربوي.

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