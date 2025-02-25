نقيب المعلمين: صندوق الزمالة يقدم قروضًا للمعلمين ويحظى بإشراف هيئة الرقابة المالية

كتب- أحمد الجندي:

أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين، أن صندوق الزمالة هو هيئة مستقلة تعمل تحت إشراف هيئة الرقابة المالية، حيث يتم استقطاع نسبة ثابتة قدرها 7% من راتب المعلم لصالح الصندوق.

وأشار الزناتي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن صندوق الزمالة لا يقتصر فقط على تقديم الدعم المالي، بل يوفر أيضًا قروضًا للمعلمين في حالات متنوعة، مثل قروض الزواج أو قروض للعمرة والحج موضحاً أن الهدف من هذه القروض هو تحسين مستوى معيشة المعلم وتلبية احتياجاته الاجتماعية والإنسانية.

كما شدد نقيب المعليمن على استقلالية الصندوق، مؤكدًا أن صندوق الزمالة يخضع لإشراف هيئة الرقابة المالية، مما يضمن الشفافية في إدارة الأموال المخصصة للمعلمين مشيراً إلي أن هذه الرقابة تضمن استقرارًا ماليًا للمعلمين، وتمكنهم من الاعتماد على الصندوق في الحالات الطارئة والأزمات.

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