"أمهات مصر" يشيد بقرار إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة ويؤكد دورها في تطوير التعليم وتقليل الهجرة

كتب- أحمد الجندي:

أثنت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، على الجهود المستمرة للدولة المصرية في توفير تعليم عالي الجودة يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، رغم التحديات الاقتصادية.

دعم التعليم العالي بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة

أشادت عبير أحمد، بقرار مجلس الجامعات الأهلية، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي وافق على إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وهي:

القاهرة الأهلية

كفر الشيخ الأهلية

سوهاج الأهلية

دمنهور الأهلية

السويس الأهلية

دمياط الأهلية

عين شمس الأهلية

الوادي الجديد الأهلية

الفيوم الأهلية

طنطا الأهلية

الأقصر الأهلية

مدينة السادات الأهلية

وستضم هذه الجامعات 98 كلية وبرامج دراسية حديثة ومتطورة في مختلف التخصصات، مما يعزز فرص التعليم العالي في مصر.

تقنيات حديثة وتخفيف هجرة الطلاب

أوضحت عبير أحمد، أن الجامعات الأهلية التي بدأت الدراسة بها منذ سنوات تتميز بأحدث المعامل والبرامج الأكاديمية المتطورة، ما يجعلها تضاهي كبرى الجامعات العالمية، وذلك بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أشارت إلى أن هذه الجامعات ساعدت في استيعاب الطلاب المصريين العائدين من الخارج، خصوصًا من الدول التي تشهد صراعات مثل السودان وأوكرانيا، فضلاً عن تقليل رغبة الطلاب في الهجرة للدراسة بالخارج.

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