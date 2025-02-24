مسابقة تعيينات جديدة.. مطلوب أكثر من 25 ألف معلم مساعد لغة عربية

كتب- أحمد الجندي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن فتح باب التقديم لمسابقة تعيين 25,217 معلم مساعد في مادة اللغة العربية، وفقًا لاحتياجات الإدارات التعليمية بالمحافظات، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية.

وأوضح الجهاز، في بيان الاثنين، أن التقديم للمسابقة سيبدأ من 14 مارس حتى 27 مارس، ويمكن للراغبين الاطلاع على الشروط المطلوبة والمستندات اللازمة من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة عبر الرابط: https://jobs.caoa.gov.eg/

وأكد الجهاز، أن هذه المسابقة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم، ضمن خطة تعيين 150 ألف معلم مساعد لسد العجز في المدارس.

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مصدر: تعيين دفعات جديدة معيدين بجامعة الأزهر قريبًا