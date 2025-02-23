" التعليم" تعلن موانع المشاركة فى لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025.. تعرف عليها

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الضوابط التي تمنع المشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025، وذلك لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم.

وأوضحت الوزارة، أن موانع المشاركة فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية كالتالي:

- الحرمان من أعمال الامتحانات وفقًا للحالات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992.

- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في قضايا تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

- أن يكون الشخص غير تابع لوزارة التربية والتعليم أو لا يعمل بإحدى الهيئات العامة أو المراكز التابعة لها.

- العاملون بالمدارس الثانوية الفنية غير مسموح لهم بالمشاركة في لجان الامتحانات.

- بالنسبة للعاملين بنظام التعاقد أو المكافأة في الوزارة، يشترط أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في الخدمة ليتم انتدابه للعمل في اللجنة.

- منع وجود الزوج والزوجة في لجنة واحدة، أو أحدهما مع أقاربه حتى الدرجة الثانية.

- عدم انتداب أي شخص لديه أقارب متقدمون للامتحانات حتى الدرجة الرابعة داخل نفس اللجنة.

وحددت وزارة التربية والتعليم درجات القرابة والتي جاءت كالتالي:

- الدرجة الأولى: الأب - الأم - الأبناء - الزوج - الزوجة.

- ادرجة الثانية: الأخ - الأخت - الجد - الجدة - الأحفاد.

- الدرجة الثالثة: أبناء الأخ والأخت - العم والعمة - الخال والخالة - أبناء الأحفاد.

- الدرجة الرابعة: أبناء أبناء الأخ والأخت - أبناء العم والعمة - أبناء الخال والخالة - أبناء أبناء الأحفاد.

اقرأ أيضاً:

نقيب المعلمين يكرم معلمة أصيبت ببتر أصبعها أثناء مراقبة امتحانات الإعدادية

"الأعلى للجامعات الخاصة" يوافق على إنشاء جامعتين بالمنصورة وسوهاج