"تعليم الجيزة" تعقد جلسة نقاشية لمناقشة مقترح “البكالوريا المصرية”

كتب- أحمد الجندي:

نظّمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول “نظام البكالوريا المصرية”، بحضور نخبة من القيادات التعليمية والخبراء الأكاديميين وأعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى مديري الإدارات التعليمية وطلاب المرحلة الإعدادية وأولياء الأمور.

مشاركة واسعة من القيادات التعليمية والبرلمانية

شهد الحوار المجتمعي حضور سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إلى جانب ريحاب عريق، وكيل المديرية، و الدكتورة إيمان هريدي، عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، و الدكتور طارق سمير، عميد كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة.

كما شارك عدد من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، من بينهم، النائب حسام المندوه الحسيني، والنائب محمد رشاد البرتقالي، والنائب طارق الطويل، والنائبة صبورة السيد.

وكيل وزارة التعليم بالجيزة: “البكالوريا المصرية” تحول جذري نحو تعليم أكثر عدالة وإنصافًا

أكد سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن التعليم في مصر يشهد لحظة فاصلة بين نظام تقليدي يعتمد على التلقين، ومستقبل قائم على الإبداع والابتكار، مشيرًا إلى أن “البكالوريا المصرية” تمثل تحولًا جذريًا في نظام الثانوية العامة، يجعل التقييم أكثر عدالة وإنصافًا، ويمنح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين مستواهم الأكاديمي.

وأوضح " عطية" أن النظام الجديد لا يقتصر على تعديل آلية الامتحانات فقط، بل يمثل إعادة هيكلة شاملة للتعليم، حيث يمنح الطلاب حرية اختيار المسار الذي يناسب قدراتهم، ويوفر تعليمًا تكامليًا يدمج بين العلوم والمهارات العملية، ما يؤهلهم لسوق العمل العالمي.

ودعا وكيل تعليم الجيزة جميع الأطراف المعنية، من معلمين وأولياء أمور وطلاب، إلى دعم هذا التحول الجذري، وتعزيز ثقافة التعلم القائم على الفهم والتطبيق، مشددًا على أن نجاح “البكالوريا المصرية” يعتمد على التعاون المشترك لإنجاح هذه الرؤية الطموحة.

أبرز مخرجات الحوار المجتمعي

أكد المشاركين على أهمية “البكالوريا المصرية” في تحقيق عدالة التقييم وتكافؤ الفرص بين الطلاب، كما تم مناقشة التحديات المحتملة في تطبيق النظام، وسبل دعم الطلاب والمعلمين خلال هذه المرحلة الانتقالية.

تصريحات المشاركين في الحوار

قالت الدكتورة إيمان هريدي، عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة: إن التعليم لا يُقاس بعدد الدرجات، بل بقدرة الطالب على التفكير وحل المشكلات. ‘البكالوريا المصرية’ خطوة نحو تحقيق هذا الهدف.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق سمير، عميد كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة أن النظام الجديد يُعزز من مهارات البحث والتحليل، ويمنح الطلاب فرصًا أكاديمية ومهنية أوسع.

ومن جهته قال النائب حسام المندوه الحسيني نحن أمام مشروع تعليمي يضع مصر على المسار الصحيح نحو نظام تعليمي دولي متكامل.”

وقال النائب محمد رشاد البرتقالي إن البكالوريا المصرية’ تُعدّ ثورة في تطوير التعليم، وتمنح الطالب فرصًا أكبر للتحكم في مستقبله الدراسي.

وأوضح النائب طارق الطويل: “إنها خطوة ضرورية نحو بناء نظام تعليمي أكثر شمولًا واستدامة.

التزام الوزارة بمتابعة التنفيذ وضمان تحقيق أعلى معايير الجودة

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة التزامها الكامل بمتابعة تنفيذ “البكالوريا المصرية”، واستمرار الحوار المجتمعي مع جميع الأطراف لضمان نجاح النظام وتحقيق أعلى معايير الجودة التعليمية.

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