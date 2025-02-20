وزير التعليم يبحث مع شركة "سبريكس" اليابانية تعزيز تقييم القدرات الأكاديمية للطلاب

كتب- أحمد الجندي:

التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بممثلي شركة "سبريكس" اليابانية، لبحث سبل التعاون في تقييم القدرات الأكاديمية للطلاب المصريين، وذلك ضمن جدول لقاءاته المكثفة خلال زيارته لليابان.

حضور رفيع المستوى من الجانبين المصري والياباني

شهد اللقاء حضور عدد من المسؤولين اليابانيين، من بينهم توشيهيدي أندو، المدير العام لمكتب شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية اليابانية، ويوتاكا ليمورا، السفير السابق لليابان لدى فرنسا وإندونيسيا والمبعوث الخاص السابق للحكومة اليابانية إلى الشرق الأوسط، إلى جانب السفير هيروشي أوكا، سفير اليابان السابق لدى مصر، وميجومي كاتو، نائب مدير قسم الشرق الأوسط الأول بمكتب شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا.

وعن الجانب المصري، حضر السفير محمد أبو بكر، سفير مصر في اليابان، والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، بالإضافة إلى نيفين حمودة، مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وأميرة عواد، منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة، إلى جانب وفد من السفارة المصرية في طوكيو.

إشادة بالتعاون المثمر وتوسيع الشراكة

في مستهل اللقاء، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف، عن تقديره للتعاون مع شركة "سبريكس"، مشيرًا إلى دورها الريادي في مجال التعليم باليابان وتقديمها لخدمات تعليمية متميزة.

كما أشاد بمساهمتها في تقييم القدرات الأكاديمية للطلاب المصريين من خلال اختبار TOFAS الدولي في الرياضيات، الذي يساعد على تحديد مستوى استيعاب الطلاب وتحديد نقاط الضعف لوضع خطط علاجية مناسبة.

وأكد الوزير، أن التعاون مع "سبريكس" يمثل خطوة مهمة نحو دمج التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وفقًا للمعايير العالمية.

إنجازات وتوسعات "سبريكس" في مصر

من جانبهم، استعرض ممثلو "سبريكس" مجالات التعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم المصرية، مشيرين إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في عام 2022، والتي أسهمت في الوصول إلى 10 آلاف طالب في أنحاء مصر خلال عام 2023.

كما أوضحوا أنه في عام 2024 تم توقيع اتفاقيات تعاون مع 41 مدرسة لتنفيذ برنامج Sprix Learning، إلى جانب تنفيذ دورات تدريبية شاملة لمديري المدارس والمعلمين في جميع المحافظات الـ 27 خلال شهر مارس 2024. وقد وصل عدد الطلاب الذين خضعوا لاختبار TOFAS إلى مليون طالب حتى الآن.

آفاق جديدة للتعاون في تكنولوجيا التعليم

أعرب ممثلو "سبريكس" عن سعادتهم بدعم التعليم المصري من خلال برامج مبتكرة تهدف إلى تطوير المهارات الأساسية للطلاب، معربين عن استعدادهم لتقديم الدعم الفني والتدريبي للمعلمين، مما يعزز من كفاءة العملية التعليمية.

كما ناقش الجانبان إمكانية التعاون في عدد من المشروعات التعليمية، لا سيما في مجال تكنولوجيا التعليم، مثل برامج التعليم عن بُعد واستخدام الألعاب الإلكترونية في عملية التعلم، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم المصرية بأساليب حديثة ومتطورة.

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