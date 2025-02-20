"تعليم القاهرة" تطلق جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح "شهادة البكالوريا المصرية"

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كتب- أحمد الجندي:

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح “شهادة البكالوريا المصرية”، وذلك بحضور طلاب اتحاد تعليم القاهرة للمرحلتين الإعدادية والثانوية، في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة التعليم المصري.

وجاءت الجلسة تحت رعاية وتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وبمشاركة عدد من قيادات المديرية، منهم الدكتورة همت أبو كيلة، وكيل المديرية، و زينب عبد الفتاح، وكيل المديرية، و ياسر أنس، وكيل المديرية.

نظام جديد لتنمية المهارات وتخفيف الأعباء

خلال الجلسة، أكدت سماح إبراهيم، مدير المديرية، أهمية الحوار المجتمعي في مناقشة المقترح الجديد، والاستماع لآراء الطلاب حول تفاصيله.

وأوضحت أن “شهادة البكالوريا المصرية” تهدف إلى تطوير طريقة تفكير الطلاب عبر تنمية المهارات الفكرية والنقدية بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين، إلى جانب توفير فرص متعددة للامتحانات لتخفيف الضغوط على الطلاب وأسرهم.

وأشارت إلى أن النظام الجديد يعتمد على تقسيم المواد الدراسية على عامين، مما يسمح بوقت أكبر للفهم والاستيعاب، مع دمج المواد العلمية والأدبية والفنية في نظام التعلم متعدد التخصصات.

كما استعرضت المدير العام آلية الامتحانات في النظام المقترح، موضحة أنها ستعتمد على فرصتين سنويًا للطلاب، مع رسوم إعادة الامتحان بقيمة 500 جنيه للمادة الواحدة بعد المحاولة الأولى المجانية.

تفاصيل نظام البكالوريا المصرية

من جانبها، تناولت الدكتورة همت أبو كيلة، وكيل المديرية، تفاصيل هيكلة النظام الجديد، موضحة أنه يتكون من مرحلتين رئيسيتين:

1. المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي):

• تشمل مواد أساسية داخل المجموع مثل اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى.

• تضم أيضًا مواد خارج المجموع مثل البرمجة وعلوم الحاسب، واللغة الأجنبية الثانية.

2. المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي):

• تعتمد على اختيار الطالب مجالًا تخصصيًا وفقًا لاهتماماته المستقبلية، مثل:

• الطب وعلوم الحياة (الرياضيات أو الفيزياء في الصف الثاني، والأحياء والكيمياء بمستوى رفيع في الصف الثالث).

• الهندسة وعلوم الحاسب (الكيمياء أو البرمجة في الصف الثاني، والرياضيات والفيزياء بمستوى رفيع في الصف الثالث).

• الأعمال (المحاسبة أو إدارة الأعمال في الصف الثاني، والاقتصاد والرياضيات في الصف الثالث).

• الآداب والفنون (علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية في الصف الثاني، والجغرافيا والإحصاء في الصف الثالث).

مقارنة بين “البكالوريا المصرية” ونظام الثانوية العامة الحالي

في حديثه، أشار ياسر أنس، وكيل المديرية، إلى الاختلافات الجوهرية بين النظامين، موضحًا أن النظام الحالي يتضمن 32 مادة دراسية خلال المرحلة الثانوية، بينما يقتصر نظام البكالوريا على 14 مادة فقط.

كما أكد أن الثانوية العامة تعتمد على فرصة امتحانية واحدة، في حين يتيح النظام الجديد فرصًا متعددة للطلاب، إضافة إلى كونه نظامًا معترفًا به دوليًا، مما يسهم في تحسين فرص الطلاب في الالتحاق بالجامعات العالمية.

تفاعل الطلاب واستمرار الحوار المجتمعي

شهدت الجلسة تفاعلًا واسعًا من الطلاب، الذين طرحوا تساؤلاتهم واستفساراتهم حول تفاصيل النظام الجديد، فيما أكدت الأستاذة سماح إبراهيم استمرار عقد لقاءات مماثلة لمناقشة المقترح وإثراء الحوار المجتمعي حوله.

وفي ختام الجلسة، تقدمت مدير المديرية بالشكر للطلاب على مشاركتهم الفعالة، مؤكدة حرص الوزارة على توفير نظام تعليمي متطور يحقق أفضل الفرص للأجيال القادمة.

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