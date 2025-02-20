وزير التعليم يبحث التعاون مع "ياماها" لتعزيز تعليم الموسيقى وتنمية مهارات الطلاب

كتب- أحمد الجندي:

بحث محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال زيارته لمقر شركة "ياماها" التعليمية، سبل التعاون لتعزيز تعليم الموسيقى في المدارس المصرية، بهدف تنمية المهارات المعرفية والإبداعية للطلاب.

رافق الوزير خلال الزيارة السفير محمد أبو بكر، سفير مصر باليابان، والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، ونيفين حمودة، مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وأميرة عواد، منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة.

وأكد الوزير، أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود تطوير العملية التعليمية في مصر من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مشيرًا إلى أهمية دمج الموسيقى في المناهج الدراسية لتعزيز القدرات العقلية والاجتماعية للطلاب.

كما أعرب عن تطلعه لتوسيع التعاون مع "ياماها" في تقديم برامج تعليمية متكاملة، تشمل تدريب المعلمين وتطوير المناهج الموسيقية.

وفي مستهل الزيارة، قدّم أحد الطلاب اليابانيين عزفًا للنشيد الوطني المصري، في لفتة تعكس عمق العلاقات الثقافية بين البلدين.

من جانبه، رحّب أتسوشي ياماورا، الرئيس التنفيذي لشركة "ياماها"، بالوزير والوفد المرافق له، مؤكدًا حرص الشركة على دعم تعليم الموسيقى في المدارس، لما له من تأثير إيجابي على تنمية مهارات الأطفال.

وأوضح أن "ياماها" تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 70 عامًا في هذا المجال، وتسهم برامجها التعليمية في تعزيز القدرات الإبداعية والمعرفية للأطفال.

واستعرض ممثلو الشركة، خلال اللقاء، أبرز البرامج التعليمية التي تطبقها في دول مثل الهند وكولومبيا وماليزيا، كما قدموا عرضًا حول التعاون القائم مع المدارس المصرية اليابانية، والذي يتضمن تطوير محتوى تعليمي متخصص وبرامج تدريبية للمعلمين.

وفي ختام الزيارة، طرح الجانب الياباني مقترحًا لإطلاق برنامج مشترك مع وزارة التربية والتعليم المصرية، يهدف إلى إدماج تعليم الموسيقى في المدارس الحكومية، مما يسهم في توفير تجربة تعليمية متكاملة للطلاب.

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