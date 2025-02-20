"أمهات مصر" تشيد بالسياسة الوطنية للابتكار وبرنامج GEN Z

كتب- أحمد الجندي:

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، بإطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" ضمن الاستراتيجية الوطنية للوزارة، بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت " أحمد" ، في تصريحات صحفية، إن مصر مليئة بالمواهب والمبتكرين والمبدعين الذين يحتاجون للدعم المادي والمعنوي ووضعهم علي الطريق الصحيح نحو العالمية وخدمة الوطن، موضحة أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام التي أطلقتها الوزارة هي أحد الآليات الرئيسية التي ستحقق هذا الهدف، وعلي رأسها اكتشاف ودعم وإتاحة المواهب ونقل التكنولوجيا وتوفير التمويل وتحسين بيئة العمل، وهي المحاور الرئيسية الأربعة لتطبيقها.

كما أشادت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، ببرنامج "GEN Z"، والذي يعتبر أول برنامج مسابقات لدعم المبتكرين من طلاب الجامعات في مصر، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، حيث قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم دعم كبير للبرنامج بقيمة 50 مليون جنيه مصري لتصل قيمة الجوائز إلى 100 مليون جنيه.

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