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توزيع مناهج رابعة ابتدائي للترم الثاني 2025

05:00 ص الخميس 20 فبراير 2025
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كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خريطة توزيع مناهج الصف الرابع الابتدائي بالترم الثاني 2025.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها،( حجم الخط- نوع الخط- المسافات بين السطور- الهوامش- العناوين- تعليمات الأسئلة- جودة الطباعة- الخلو من الأخطاء اللغوية والمطبعية).

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- أن توزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - الشهر والسنة).

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وزارة التربية والتعليم توزيع مناهج رابعة ابتدائي الترم الثاني 2025 مناهج رابعة ابتدائي للترم الثاني خريطة توزيع مناهج الصف الرابع
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