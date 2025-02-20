توزيع مناهج رابعة ابتدائي للترم الثاني 2025
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
كتب- أحمد الجندي:
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خريطة توزيع مناهج الصف الرابع الابتدائي بالترم الثاني 2025.
الضوابط العامة للورقة الامتحانية
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها،( حجم الخط- نوع الخط- المسافات بين السطور- الهوامش- العناوين- تعليمات الأسئلة- جودة الطباعة- الخلو من الأخطاء اللغوية والمطبعية).
- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.
- أن توزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.
- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.
أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - الشهر والسنة).
اقرأ أيضاً:
نقيب المعلمين يكرم معلمة أصيبت ببتر أصبعها أثناء مراقبة امتحانات الإعدادية
"الأعلى للجامعات الخاصة" يوافق على إنشاء جامعتين بالمنصورة وسوهاج
مصدر: تعيين دفعات جديدة معيدين بجامعة الأزهر قريبًا
"التعليم" تبدأ تدريب معلمي اللغة العربية لتنمية مهارات القراءة والكتابة بالمرحلة الابتدائية
فيديو قد يعجبك: