“التعليم”: تخصيص الدرس الأول بالترم الثاني 2025 للتعريف بتضحيات رجال الشرطة

كتب- أحمد الجندي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإدارات التعليمية والمدارس، بتخصيص الدرس الأول في الفصل الدراسي الثاني لعام 2025 لتسليط الضوء على تضحيات رجال الشرطة ودورهم في حفظ الأمن والاستقرار.

يأتي هذا التوجيه استنادًا إلى كتاب رسمي صادر عن الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، في إطار الاحتفال السنوي بعيد الشرطة في 25 يناير، والذي يخلد ذكرى استشهاد 50 شرطيًا خلال مواجهة الاحتلال الإنجليزي عام 1952.

وأكدت الوزارة، ضرورة التزام جميع المدارس الفنية بأنواعها بتنفيذ هذا التوجيه، مشددةً على أهمية توعية الطلاب بتضحيات رجال الشرطة وتعزيز قيم الوطنية والانتماء لديهم.

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