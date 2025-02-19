نقيب المعلمين: 40 ألف جنيه دعم للمعلم حال تعرضه لحادث

كتب- أحمد الجندي:

قال خلف الزناتي، نقيب المعلمين، إن النقابة تقدم دعمًا ماليًا يصل إلى 40 ألف جنيه للمعلم الذي يتعرض لحادث، وهذا الدعم ليس مقتصرًا على الحوادث التي تحدث أثناء أداء المعلم لعمله فقط، بل يشمل أيضًا الحوادث التي تحدث خارج إطار العمل، مثل تلك التي قد تحدث أثناء السفر مع الأسرة أو الترفيه.

وأوضح "الزناتي" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المعلم الذي يتعرض لحادث يستفيد من هذا المبلغ، بالإضافة إلى 50 ألف جنيه يتم صرفها من الميزة التأمينية لصندوق الزمالة، ليصل إجمالي الدعم في مثل هذه الحالات إلى 90 ألف جنيه.

وأشار "الزناتي" إلى أن صندوق الزمالة يقدم أيضًا دعمًا ماديًا للمعلمين الذين يُصابون بأمراض معينة تم تحديدها من قبل النقابة، حيث يُصرف مبلغ 20 ألف جنيه غير قابل للسداد إذا أصيب المعلم بأحد الأمراض المستفيدة من الدعم.

وأضاف نقيب المعلمين أن عدد الأمراض التي يشملها هذا الدعم في البداية 4 أمراض فقط، لكن تم زيادتها تدريجيًا حتى وصلت إلى 13 مرضًا في الوقت الحالي، وهذه الأمراض تشمل بعض الأمراض المزمنة أو الخطيرة التي تؤثر على قدرة المعلم على أداء عمله.

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