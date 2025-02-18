"التعليم" تبدأ تدريب معلمي اللغة العربية لتنمية مهارات القراءة والكتابة بالمرحلة الابتدائية

كتب - أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انطلاق تدريبات لمعلمي اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية، من الصف الثالث حتى الصف السادس، وذلك في إطار البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى التلاميذ.

وأوضحت الوزارة أن التدريبات ستُعقد عبر المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني للمعلمين (CPD)، ابتداءً من اليوم، الموافق الثلاثاء 18 فبراير، وحتى السبت 22 فبراير، بواقع ساعتين يوميًا، من الساعة 6 مساءً حتى 8 مساءً.

كما وجهت الوزارة مديري التعليم الابتدائي وإدارات الإحصاء بضرورة التأكيد على جميع معلمي اللغة العربية المستهدفين بضرورة تفعيل البريد الإلكتروني الموحَّد، في حال لم يكن مفعّلًا، وذلك باستخدام الرقم القومي وكود المعلم.

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