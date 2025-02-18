استعداداً للامتحانات.. خبير تربوي يقدم نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، أن الفصل الدراسي الثاني يعد المرحلة الأكثر أهمية في رحلة طلاب الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن حسن إدارة الوقت والتنظيم الجيد يمكن أن يساعد الطلاب في تحقيق التفوق الدراسي.

وأوضح الدكتور عاصم حجازي، في تصريحات صحفية له أن تقسيم وقت المذاكرة بين دراسة الموضوعات الجديدة ومراجعة السابقة يعزز الفهم والاستيعاب، مشيرًا إلى ضرورة حل النماذج الاسترشادية والامتحانات السابقة، واستخدام أساليب متنوعة للمذاكرة مثل التلخيص والخرائط الذهنية لزيادة التركيز.

وقدم "حجازي" مجموعة من النصائح لطلاب الثانوية العامة لضمان الاستعداد الأمثل للامتحانات، من بينها البدء المبكر في المذاكرة، حيث يمنح ذلك فرصة أكبر لإتقان المواد والمراجعة بعمق، مما يقلل من القلق والتوتر ويعزز الثقة بالنفس مشدداً على أهمية تقليل الوقت الضائع، والتركيز على الدراسة مع تخصيص وقت محدود للترفيه.

كما نصح الطلاب بكتابة التعريفات والقوانين والمعادلات والتواريخ في كراسات مخصصة، واستخدام أقلام التحديد ذات الألوان الفوسفورية لتمييز النقاط المهمة، بالإضافة إلى إعادة الاستماع لشرح النقاط الصعبة عبر المنصات التعليمية الرقمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وشدد أستاذ علم النفس التربوي المساعد، على أهمية تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ، وبدء اليوم من الفجر، مع ضرورة النوم المبكر وممارسة الرياضة الخفيفة يوميًا للحفاظ على النشاط الذهني موصياً بتناول الغذاء الصحي وتوزيع الوجبات على ست مرات يوميًا لتعزيز التركيز والطاقة.

وفيما يتعلق بأجواء المذاكرة، أوضح "حجازي" أن اختيار مكان هادئ ومنظم جيد التهوية والإضاءة يسهم في تحسين الأداء الدراسي، محذرًا من الإفراط في استخدام الإنترنت في غير الأغراض التعليمية والتخلص من أي مشتتات قد تعيق التركيز.

واختتم بالتأكيد على أن الاسترخاء يعزز كفاءة الذاكرة، داعيًا الطلاب إلى أخذ قسط كافٍ من النوم يوميًا، وممارسة جلسات استرخاء قصيرة قبل بدء المذاكرة لتحقيق أفضل النتائج.

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