ننشر نماذج استرشادية لمادة الفيزياء للثانوية العامة 2025

وزير التعليم: الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير التعليم الفني في الأساليب

كتب- أحمد الجندي:

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النماذج الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي، حيث أتاحت النماذج الخاصة بمادة الفيزياء عبر موقعها الرسميا من خلال هذا الرابط اضغط هنا

وأعلنت الوزارة أيضًا إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا 3"؛ حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء يوميًّا، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي، معدل ترميز 27500.

وتستهدف وزارة التربية والتعليم من خلال هذه الخدمة التعليمية توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب؛ لمراجعة المحتويات الدراسية بشكل فعال والتدريب على الامتحانات بشكل نموذجي؛ حيث تتضمن حلقات حلول النماذج الاسترشادية شرحًا وافيًا حول كيفية حل نماذج الامتحانات، مما يُسهم في تعزيز فهم الطلاب للمفاهيم والمقررات الدراسية.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة لدعم طلاب الثانوية العامة من خلال إتاحة نماذج تدريبية تساعدهم على فهم شكل الأسئلة والاستعداد الجيد للامتحانات.

اقرأ أيضاً:

نقيب المعلمين: سددنا ديون مستشفى المعلمين.. وتحقق إيرادات تجاوزت 115 مليون جنيه

مصطفى رفعت: مرونة في إنشاء الجامعات بمصر وتزايد الإقبال على التعليم

جوائز نقدية.. تفاصيل مسابقة "الفيزياء" لطلاب الإعدادية والثانوية بالأزهر

وزير التعليم يتوجه إلى اليابان لبحث التعاون وتبادل الخبرات