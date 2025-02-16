نقيب المعلمين: إطلاق رحلات حج وعمرة لأول مرة في تاريخ النقابة

كتب- أحمد الجندي:

أعلن خلف الزناتي، نقيب المعلمين، تنظيم رحلات حج وعمرة لأول مرة في تاريخ النقابة، مشيرًا إلى أن نقابة المعلمين أصبحت هذا العام من بين الجهات الأقل تكلفة في تنظيم رحلات الحج.

جاء ذلك خلال اجتماع إعلان تفاصيل زيادة الميزة التأمينية للمعلمين أعضاء صندوق الزمالة، الذي عُقد بمقر نقابة المعلمين، بحضور أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة ورؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية.

وأضاف الزناتي أن النقابة نظّمت رحلات عمرة خلال شهري رجب وشعبان، وقدمت دعمًا ماليًا قدره 9 آلاف جنيه لكل معلم مشارك، كما ستقدم دعمًا بقيمة 10 آلاف جنيه لرحلات عمرة رمضان، في إطار حرصها على توفير الخدمات الدينية للمعلمين بأسعار مناسبة.