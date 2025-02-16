نقيب المعلمين: مستشفى المعلمين كانت مديونة بـ9 ملايين جنيه واتخذنا الإجراءات القانونية لاسترداد الحقوق

كتب- أحمد الجندي:

كشف خلف الزناتي، نقيب المعلمين، عن وجود مديونية بلغت 9 ملايين جنيه على مستشفى المعلمين عند تولي مجلس النقابة الحالي المسؤولية، مشيرًا إلى أنه حاول التفاوض مع الشركة المسؤولة عن المستشفى دون جدوى، مما اضطر النقابة إلى تسييل خطاب الضمان، وهو ما أدى إلى إعلان إفلاس الشركة.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع إعلان تفاصيل زيادة الميزة التأمينية للمعلمين أعضاء صندوق الزمالة، والذي عُقد بمقر نقابة المعلمين، بحضور أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة ورؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية.

وأضاف "الزناتي" أنه بعد اتخاذ هذه الخطوة، تواصل رئيس الشركة معه مقترحًا تقسيط المبلغ، إلا أن النقابة رفضت ذلك وأصرت على إضافة الفوائد المستحقة وفقًا لقرارات البنك المركزي، ولم يكن هناك خيار سوى اللجوء للقضاء لاسترداد أموال النقابة.

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