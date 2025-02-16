نقيب المعلمين: سددنا ديون مستشفى المعلمين.. وتحقق إيرادات تجاوزت 115 مليون جنيه

كتب- أحمد الجندي:

كشف خلف الزناتي، نقيب المعلمين، عن تلقيه بلاغًا من المحكمة بشأن مديونيات مستشفى المعلمين لصالح إحدى شركات الأدوية، موضحًا أن رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة المستشفى كان يحصل على الأدوية دون سداد مستحقاتها، بالإضافة إلى تراكم فواتير الكهرباء التي لم تُدفع لفترة طويلة، إلا أن شركة الكهرباء امتنعت عن قطع التيار حفاظًا على المرضى.

وأضاف الزناتي أن النقابة تدخلت وقامت بسداد هذه المديونيات لضمان استمرار تشغيل المستشفى، مؤكدًا أن المستشفى حققت منذ عام 2014 وحتى الآن إيرادات بلغت 115 مليونًا و850 ألف جنيه، مما يعكس التحسن الكبير في أوضاعها المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع إعلان تفاصيل زيادة الميزة التأمينية للمعلمين أعضاء صندوق الزمالة، الذي عُقد بمقر نقابة المعلمين، بحضور أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة ورؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية.