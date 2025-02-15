"التعليم" تطلق منصة جديدة للتقييمات والأداءات الصفية والواجبات المنزلية

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق منصة تعليمية جديدة مخصصة للتقييمات والأداءات الصفية والواجبات المنزلية، لتكون منفصلة عن منصة التعليم الإلكتروني السابقة.

وتهدف المنصة الجديدة إلى تسهيل وصول الطلاب والمعلمين إلى التقييمات والواجبات لجميع الصفوف الدراسية في مختلف المواد، مما يعزز عملية التعلم الإلكتروني والتقييم المستمر.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الوصول إلى المنصة الجديدة من خلال الرابط التالي:

اضغط هنا للدخول إلى المنصة

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير المنظومة التعليمية الرقمية، وتوفير أدوات أكثر تخصصًا وفعالية في متابعة وتقييم أداء الطلاب.

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