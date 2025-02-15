وسائل الإعلام الإيطالية تحتفي بتعزيز الشراكة التعليمية بين مصر وإيطاليا

وزير التعليم: الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير التعليم الفني في الأساليب

كتب- أحمد الجندي:

سلطت الصحف ووسائل الإعلام الإيطالية الضوء على زيارة الدكتور جوزيبي فالديتارا، وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، لمصر، ولقائه بالسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أكدت التقارير الإعلامية على التوافق الكبير بين البلدين لتعزيز التعاون في التعليم الفني والمهني، وتطوير برامج تدريس اللغة الإيطالية، بما يسهم في تأهيل كوادر مصرية ذات مهارات متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل المصري والإيطالي.

معرض "قرية إيطاليا": جسر تعليمي يعزز الشراكة

وفقًا لصحيفة "ilGiornale"، فإن معرض "إيطاليا" الذي أقيم في معهد الساليزيان "دون بوسكو" يأتي كجزء من مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مارس 2024، والتي تهدف إلى تعزيز التدريب التقني والمهني، وتطوير برامج تعليم اللغة الإيطالية.

المعرض يُعد جسرًا تعليمياً يعزز الشراكة بين مصر وإيطاليا، ويعكس حرص البلدين على تبادل الخبرات وتعزيز الفرص للطلاب المصريين.

مشاركة واسعة من المؤسسات الإيطالية

صحيفة "Il Messaggero" أشارت إلى أن 48 شركة إيطالية متخصصة شاركت في المعرض، تشمل قطاعات الميكاترونيك، السياحة، النسيج، الطاقة، الصناعات الغذائية، والتكنولوجيا الحيوية.

كما شاركت 7 معاهد إيطالية ومدرسة تابعة لشبكة "مونتيسوري"، حيث تم تقديم برامج تدريبية وورش عمل شملت اللغة الإيطالية، التوجيه المهني، المهارات الناعمة، التعليم المالي، وصناعة النسيج.

تصريحات وزير التعليم المصري

وفقًا لوكالة "نوفا" الإيطالية، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الشراكة مع إيطاليا تُعد نموذجًا ملهمًا للتعاون في التعليم الفني، مشددًا على حرص مصر على تطوير التعليم الفني وربطه بالقطاع الصناعي والتجاري، بما يعزز التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.

وزير التعليم الإيطالي: "قرية إيطاليا" منصة لدعم التعاون الاقتصادي

أشادت وسائل الإعلام الإيطالية بتصريحات وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، الذي أكد أن تحوّل "قرية إيطاليا" إلى معرض دائم يعكس اهتمام البلدين بتطوير التعليم الفني والمهني في مصر.

كما شدد على أن التعليم الفني هو مفتاح لدعم الشركات الإيطالية والمصرية، من خلال توفير عمالة مدربة تلبي احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.

نظام التعليم الإيطالي: ثورة في التعليم الفني

صحيفة "Libero Quotidiano" أوضحت أن نموذج "4+2" يُعد ثورة في التعليم الفني، حيث يربط الطلاب بسوق العمل عبر إتاحة عامين إضافيين من الدراسة الفنية المتخصصة في إيطاليا، مما يؤهل الخريجين لمتطلبات سوق العمل الإيطالي ويوفر لهم فرصًا وظيفية مميزة.

توقيع اتفاقيات تعاون لتعزيز التعليم الفني

أشارت وسائل الإعلام الإيطالية إلى توقيع خطابات نوايا واتفاقيات تعاون بين مصر وإيطاليا، وأبرزها مذكرة التفاهم بين الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي واتحاد الصناعات المصرية، والتي تهدف إلى تحسين قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر.

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