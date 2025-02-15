"أمهات مصر" التعاون المصري الإيطالي في التعليم الفني خطوة نحو مستقبل أفضل

كتب- أحمد الجندي:

عبرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، عن تقديرها للجهود المبذولة في ملف التعليم الفني، وخاصة التعاون المصري الإيطالي الذي يشهد تطورًا ملحوظًا يهدف إلى تقديم تعليم فني متطور ومتوافق مع المعايير الدولية.

وأضافت " أحمد" ، في تصريحات صحفية لها ، أن الشراكة المصرية الإيطالية، التي تشمل تأسيس مدارس تعليم فني بمناهج إيطالية وتدريس اللغة الإيطالية، تمثل خطوة إيجابية نحو سد الفجوة بين التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل، مما يمنح الطلاب فرصًا قوية للتدريب والتوظيف في الشركات الإيطالية داخل مصر وخارجها.

وتابعت أن زيارة وزيري التعليم المصري والإيطالي اليوم لمصنع "إسكرا إمكو" وأكاديمية السويدي إليكتريك تعكس بوضوح التوجه نحو ربط التعليم الفني بسوق العمل، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي.

و أكدت مؤسس إتحاد أمهات مصر، على أن التعليم الفني هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، وأن دعم الشراكات مع الدول الرائدة في هذا المجال، مثل إيطاليا، يسهم في نقل الخبرات وتعزيز جودة التدريب والتعليم.

ودعت عبير احمد، أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على الالتحاق بالتعليم الفني المتطور، خاصة مع الدعم الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع، والذي يوفر للطلاب برامج تعليمية متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بالإضافة إلى شهادات معتمدة محليًا ودوليًا.

كما طالبت مؤسس اتحاد أمهات مصر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمواصلة التوسع في إنشاء المدارس الفنية المتقدمة، وتعزيز التعاون مع الدول الرائدة في هذا المجال، بما يحقق طفرة حقيقية في التعليم الفني ويرفع من جودة الخريجين وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

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