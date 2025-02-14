محام بالنقض يكشف مفاجأة بشأن إلغاء اللغة الأجنبية الثانية من مجموع الثانوية

كتب- أحمد الجندي:

أكد عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن الدعوى القضائية المرفوعة ضد وزير التربية والتعليم بسبب إلغاء مادة اللغة الأجنبية الثانية من المواد الأساسية للثانوية العامة 2025، لم تقتصر على المعلمين فقط، بل شارك فيها أيضًا أولياء الأمور، مشيرًا إلى وجود اعتقاد خاطئ بأن المعلمين وحدهم هم من رفعوا القضايا.

وأوضح "عبدالسلام"، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن اللغات الأجنبية الثانية لا تقل أهمية عن اللغة الأجنبية الأولى، وأن تهميشها يؤثر سلبًا على فرص الطلاب في تعلم مهارات جديدة تعزز من فرصهم في سوق العمل بعد التخرج.

وأضاف، أن مصر وقّعت اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية خلال عام 2022/2023، تلزمها بتدريس اللغة الفرنسية في المدارس، وبموجب هذه الاتفاقية حصلت الدولة على 1.5 مليون دولار من الحكومة الفرنسية، كما صدّق رئيس الجمهورية عليها، ما يجعل مصر ملزمة رسميًا بتنفيذ بنودها، بما في ذلك تدريس اللغة الفرنسية.

وأشار المحامي بالنقض، إلى أن قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء مادة اللغة الأجنبية الثانية باطل قانونيًا، لأن الوزير لا يملك سلطة اتخاذ مثل هذه القرارات إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وفقًا للمادة 26 من قانون التعليم.

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