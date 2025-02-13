نقلة نوعية في التعليم الفني بمصر: تعاون مصري إيطالي لتعزيز المهارات وفرص العمل الدولية

كتب- أحمد الجندي:

يشهد ملف التعليم الفني في مصر تطورًا ملحوظًا في إطار جهود الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، حيث أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرص الدولة على إحداث طفرة في التعليم الفني باعتباره أحد أعمدة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتعكس زيارة وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، الدكتور جوزيبي فالديتارا، التي تُعد الأقوى من نوعها، مدى قوة العلاقات المصرية الإيطالية وحرص الجانبين على تعزيز التعاون في هذا المجال، إذ رافقه خلالها وفد يضم 50 شركة إيطالية تبحث فرص الاستثمار في قطاع التعليم الفني بمصر.

اتفاقيات لتعزيز التعليم الفني بمناهج إيطالية

شهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على بحث التعاون في تأسيس مدارس تعليم فني بمناهج إيطالية، بما يتيح للطلاب المصريين فرصة قوية لإتقان اللغة الإيطالية والانخراط في سوق العمل الإيطالي والدولي. كما تم الاتفاق على أن تتخصص هذه المدارس في مجالات مثل علوم الحاسب، تصنيع السيارات، السياحة والفندقة الاحترافية، وإدارة الأعمال.

وفي خطوة لتعزيز جودة التعليم الفني، تم التوافق على وضع مناهج بمقاييس إيطالية وتدريس اللغة الإيطالية، بما يتيح للطلاب فرصًا أوسع للعمل في الشركات الإيطالية العالمية.

توقيع خطابات نوايا واتفاقيات تعاون مشتركة

وفي إطار تفعيل آليات التعاون، وقع وزيرا التعليم في البلدين خطابات نوايا لإنشاء منصة مشتركة لتعزيز التقارب بين نظم التعليم المصرية والإيطالية، كما شهد الوزيران توقيع عدة اتفاقيات، أبرزها بروتوكول تعاون بين الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS) واتحاد الصناعات المصرية (FEI) لدعم التعليم والتدريب المهني، واتفاقية بين الوكالة الإيطالية وشركة “إيني” لتطوير مدرسة الضيافة في دمياط ضمن برنامج TEJPA لتحسين التعليم الفني، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون بين السفارة الإيطالية بالقاهرة ومنظمة الهجرة الدولية لدعم الشباب المصري عبر مشروع “2 PLAY”.

فرص جديدة لاستكمال التعليم الفني في إيطاليا

كما تم الاتفاق على إتاحة فرصة لخريجي التعليم الفني المصري لاستكمال دبلوم فوق المتوسط لمدة عامين في إيطاليا، بما يعزز توافقهم مع احتياجات سوق العمل الإيطالي. إلى جانب توفير تدريب فني ومهني متقدم يتناسب مع اهتماماتهم وقدراتهم، مما يسهم في إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

يأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية مصر لتطوير منظومة التعليم الفني والمهني، بما يواكب المعايير العالمية ويدعم فرص التشغيل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.

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