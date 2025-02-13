"التعليم" تطلق مسابقة “ابدع وابتكر” لطلاب الإعدادية 2025.. تعرف على الشروط

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق مسابقة “ابدع وابتكر” لجميع طلاب المرحلة الإعدادية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2024-2025، بهدف تنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لديهم، وتشجيع دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية لخدمة المواد الدراسية المختلفة والبيئة المحيطة.

شروط المشاركة في المسابقة

• يحق لكل طالب تقديم عمل واحد فقط، سواء بشكل فردي أو ضمن مجموعة لا تزيد عن أربعة طلاب.

• يجب أن يستخدم العمل المقدم برنامجًا أو أكثر أو لغة برمجة مما درسه الطالب خلال المرحلة الإعدادية، مع إمكانية استخدام برامج إضافية.

• يتم إرسال العمل عبر البريد الإلكتروني إلى معلم المادة، مرفقًا بملف نصي يوضح كيفية تحميله وتشغيله، بالإضافة إلى ذكر البرامج واللغات البرمجية المستخدمة.

• الأعمال المقدمة لا تُسترد وتُحفظ في مكتبة الإدارة التعليمية.

• الملكية الفكرية للأعمال الفائزة تؤول إلى وزارة التربية والتعليم.

• يشترط ملء استمارة التقديم للمشاركة في المسابقة.

• لا يجوز تقديم الأعمال المشاركة في المسابقة في أي مسابقات أخرى.

• يقوم المعلمون بإرسال أعمال الطلاب إلى موجه عام مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات على مستوى المديرية التعليمية.

• يتم تشكيل لجنة تقييم في كل مديرية تعليمية، تضم موجه عام المادة، ومعلم المادة الدراسية ذات الصلة بالعمل، وأعضاء آخرين تحددهم اللجنة.

• تختار كل مديرية أفضل مشروع واحد فقط لتمثيلها على مستوى الجمهورية، وفقًا لمعايير التقييم المحددة.

• يتم إرسال أفضل مشروع من كل مديرية، متضمنًا بيانات الطلاب المشاركين (بحد أقصى 4 طلاب)، واسم المعلم والموجه العام، إلى إدارة تنمية مادة الكمبيوتر التعليمي، وذلك عبر البريد الإلكتروني:

W.elmenzalawy@dpt.moe.edu.eg

في موعد أقصاه السبت 8 مارس 2025.

جوائز المسابقة

تمنح الوزارة 10 جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى، موزعة كالتالي:

- المركز الأول: 5000 جنيه.

- المركز الثاني: 4500 جنيه.

- المركز الثالث: 4000 جنيه.

- المركز الرابع: 3500 جنيه.

- المركز الخامس: 3000 جنيه.

- المركز السادس: 2500 جنيه.

- المركز السابع: 2000 جنيه.

- المركز الثامن: 1500 جنيه.

- المركز التاسع: 1000 جنيه.

- المركز العاشر: 500 جنيه.

وأكدت الوزارة أنه في حال اشتراك أكثر من طالب في المشروع الفائز، يتم تقسيم قيمة الجائزة بالتساوي بين جميع المشاركين.

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