"تغيير نظام التقييمات خلال الترم الثاني".. التعليم تكشف الحقيقة

كتب- أحمد الجندي:

كشفت مصدر مسئول بوارة التعليم حقيقة ما تم تداول على موقع التواصل الاجتماعي، بشأن تغيير نظام التقييمات والاداءات الصفية والمنزلية لطلاب المدارس خلال الترم الثاني 2025.

ونفي المصدر، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرارات جديدة تغير نظام التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية لطلاب المدارس خلال الترم الثاني.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة “لمصراوي”، أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية التابعة للوزارة.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن إتاحة التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية عبر موقعها الإلكتروني لجميع طلاب الصفوف الدراسية للعام الدراسي 2024/2025، بهدف تسهيل وصول الطلاب وأولياء الأمور إلى المعلومات الرسمية المتعلقة بنظام التقييم.

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