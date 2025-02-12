"التعليم" تعلن موعد امتحانات الترم الثاني للمصريين بالخارج

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات "أبناؤنا في الخارج" للفصل الدراسي الثاني لعام 2025، يوم السبت 10 مايو 2025.

موعد امتحانات الدور الثاني لأبناؤنا في الخارج 2025

وحددت الوزارة موعد امتحانات "أبناؤنا في الخارج" (الدور الثاني)، والتي ستعقد يوم السبت 5 يوليو 2025.

إعلان نتيجة "أبناؤنا في الخرج" الفصل الدراسي الأول 2025

وفي سياق متصل، تم الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025 ، حيث أصبحت متاحة عبر بوابة "أبناؤنا في الخارج" على موقع وزارة التربية والتعليم.

طريقة الاستعلام عن النتيجة

ويمكن لأولياء الأمور الاطلاع على النتيجة من خلال تسجيل الدخول بحساباتهم عبر الرابط التالي، اضغط هنا.

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