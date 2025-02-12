محمد عبد اللطيف: التعليم الفني عصب التنمية الصناعية وأداة تمكين الشباب

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن معهد "دون بوسكو" يعتبر من أهم المعاهد الفنية في مصر؛ حيث يلعب دورًا بارزًا في إعداد الكوادر الفنية المؤهلة لسوق العمل، من خلال تقديم تعليم عالي الجودة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، مضيفًا أن المعهد يعتمد على نظام التعليم المزدوج الذي يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، بالتعاون مع شركات صناعية كبرى لتوفير تدريبات، وفرص توظيف للخريجين.

ونوه الوزير بأن معهد دون بوسكو يُسهم في تخريج كوادر مؤهلة لدعم الصناعات الحيوية؛ مثل الكهرباء، والميكانيكا، والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، ويلبي احتياجات الشركات والمصانع في توفير عمالة فنية ماهرة.

جاء ذلك خلال تفقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق بإيطاليا، والسفير ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، اليوم الأربعاء، معهد الساليزيان "دون بوسكو".

وأكد وزير التربية والتعليم أن المعهد يمتلك معامل وورش عمل متطورة، تحاكي بيئات العمل الحقيقية؛ مما يعزز من فرص العمل لخريجيه في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، ويمنح خريجيه فرصة استكمال دراستهم في إيطاليا.

وتابع عبد اللطيف: "التعليم الفني ليس مجرد مسار تعليمي؛ بل هو عصب التنمية الصناعية، وأداة تمكين الشباب، والمجال الأنسب لتحفيز قدراتهم في مجالات الإبداع والابتكار، وفي ظل التحديات العالمية المتسارعة، وأصبح تطوير برامج وتخصصات ومناهج وأدوات التعليم الفني ضرورة ملحة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والمهارات، وهنا يأتي دور الدعم المشترك من الحكومة والقطاع الخاص، لتحويل الرؤى والخطط الموضوعة إلى واقع ملموس.

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