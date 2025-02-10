خبير تربوي يوضح أهمية النماذج الاسترشادية وشروطها لطلاب الثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن النماذج الاسترشادية تلعب دورًا أساسيًّا في تدريب طلاب الثانوية العامة على الامتحانات.

وأوضح شوقي، في تصريحات له اليوم الإثنين، أن النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة تكتسب أهمية خاصة هذا العام؛ نظرًا لعدة أسباب، منها:

- تحديث المحتوى: النماذج السابقة اقتصرت على نموذجَين فقط لكل مادة، ولم يتم تجديدها منذ عامَين؛ مما قلل من فائدتها وتنوعها.

- تحسين جودة الأسئلة: النماذج السابقة احتوت على بعض الأخطاء اللغوية وأسئلة غير دقيقة، كما كان مستوى الصعوبة منخفضًا في كثير منها؛ مما جعلها غير متوافقة مع الامتحانات الفعلية.

- مواكبة التعديلات الدراسية: مع إعادة هيكلة بعض المناهج، أصبح من الضروري توفير نماذج جديدة تعكس التغييرات؛ مثل استبعاد مقررات علم النفس والفلسفة واللغة الأجنبية الثانية، ودمج مواد مثل الأحياء والجيولوجيا وعلوم البيئة، بالإضافة إلى إدخال الإحصاء كمادة أساسية في الشعبة الأدبية.

- تهيئة الطلاب نفسيًّا: تساعد النماذج الاسترشادية في تقليل رهبة الامتحانات؛ خصوصًا في ظل عدم وجود تقييمات رسمية على مدار العام.

- تحسين مهارات الإجابة: توفر للطلاب فرصة للتعرف على أنماط الأسئلة المختلفة؛ مما يساعدهم في تحقيق أعلى الدرجات.

- مكافحة استغلال الدروس الخصوصية: تحمي الطلاب من التضليل الذي قد يمارسه بعض المعلمين بادعاء امتلاك نماذج امتحانات غير رسمية.

- محاكاة الامتحانات الحقيقية: تضمن للطلاب التدريب على نماذج تحاكي الامتحانات الفعلية من حيث مستويات الصعوبة، وتوزيع الأسئلة بين الموضوعي والمقالي، وخلوها من الأخطاء.

الشروط الواجب مراعاتها في النماذج الاسترشادية

- مراجعة دقيقة: يجب التدقيق في النماذج لغويًّا وفنيًّا لتجنب الأخطاء.

- مستوى صعوبة مناسب: ينبغي أن تكون الأسئلة مماثلة لمستوى الامتحانات الفعلية.

- توضيح توزيع الدرجات: يجب توضيح درجة كل سؤال بشكل دقيق.

- إرفاق نماذج إجابة: يُفضل تقديم نماذج تصحيح للأسئلة المقالية لمساعدة الطلاب على فهم آلية التقييم.

- نشر النماذج بطرق متعددة: عرضها على قناة "مدرستنا 3" في فيديوهات تعليمية مع خبراء، بالإضافة إلى توفيرها بصيغة PDF على موقع الوزارة.

- تعليم طرق الإجابة: التركيز على شرح كيفية الإجابة عن كل سؤال وأسباب اختيار الإجابة الصحيحة، وليس مجرد تقديم حلول جاهزة.

- محاكاة ورقة الامتحان: تصميم النماذج بنفس شكل أوراق الأسئلة والإجابة الرسمية، مع توفير أوراق بابل شيت؛ لتمكين الطلاب من التدرب على ملئها.

- تنويع النماذج: يُفضل توفير ثلاثة نماذج لكل مادة؛ خصوصًا في المواد الجديدة.

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