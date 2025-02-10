"التعليم" تعلن مواعيد حل النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد حل النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025 على قناة «مدرستنا 3»، حيث سيتم توفير النماذج على الموقع الرسمي للوزارة اليوم https://moe.gov.eg/ ، على أن يتم حل نموذج لكل مادة يوميًا.

وأوضحت الوزارة، أن حلول النماذج سيتم تقديمها بطريقة نموذجية من خلال نخبة من المعلمين المتميزين، لضمان تقديم شرح وافٍ لكيفية الإجابة على الأسئلة بطريقة صحيحة، بما يساعد الطلاب على تحقيق أفضل أداء في الامتحانات، وسيتم حل النماذج الاسترشادية في الساعة العاشرة مساء وفقاً للمواعيد التالية:-

- يوم الاثنين 10 فبراير 2025: مادة اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025: مادة الكيمياء .

- يوم الأربعاء 12 فبراير 2025: مادة اللغة الإنجليزية .

- يوم الخميس 13 فبراير 2025: CHEMISTRY.

- يوم الجمعة 14 فبراير 2025: مادة الإحصاء.

- يوم السبت 15 فبراير 2025: مادة الفيزياء.

- يوم الأحد 16 فبراير 2025: مادة اللغة الألمانية.

- يوم الاثنين 17 فبراير 2025: مادة PHYSICS.

- يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025: مادة الجغرافيا.

- يوم الأربعاء 19 فبراير 2025: مادة الرياضيات التطبيقية.

- يوم الخميس 20 فبراير 2025: STATISTICS.

- يوم الجمعة 21 فبراير 2025: مادة الأحياء.

- يوم السبت 22 فبراير 2025: PURE MATH.

- يوم الأحد 23 فبراير 2025: مادة اللغة الفرنسية.

- يوم الاثنين 24 فبراير 2025: مادة الرياضيات البحتة.

- يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025: مادة التاريخ.

- يوم الأربعاء 26 فبراير 2025: مادة APPLEDMATH

- يوم الخميس 27 فبراير2025 : مادة BIOLOGY.

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