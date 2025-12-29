إعلان

قبل عقده غدًا.. خطوات الدخول على منصة كيريو لأداء الامتحان التجريبي للبرمجة

كتب : أحمد الجندي

01:05 م 29/12/2025 تعديل في 01:28 م

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشفت وزارة التربية والتعليم عن الطريقة التي يجب على طلاب الصف الأول الثانوي اتباعها للدخول على منصة كيريو اليابانية، لأداء الامتحان التجريبي في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي والذي سيعقد غداً الثلاثاء 30 ديسمبر 2025.

وتبدأ العملية بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ثم اختيار قسم "منصة الشهادات العامة" للعامين الدراسيين 2025 و2026، يلي ذلك الضغط على أيقونة "التدريب على الذكاء الاصطناعي" المتاحة للطلاب.

و يُطلب من الطلاب إدخال البريد الإلكتروني الموحد في خانة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم، ثم الضغط على خيار "استلام بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي".

و بعد ذلك، تظهر للطالب بياناته الشخصية، مع اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بمنصة كيريو أسفل هذه البيانات، وبمجرد نسخ هذه المعلومات، يمكن للطالب بدء استخدام المنصة لأداء التدريب والاختبار التجريبي.

اقرأ أيضاً:


حالة الطقس الأيام المقبلة.. شديد البرودة وشبورة كثيفة وتحذير للمواطنين

مطالب بالشيوخ بسرعة تنفيذ «حياة كريمة».. وبدء المرحلتين الثانية والثالثة

هل الرجال تحب النساء الضعيفات؟ محمود سعد يجيب (فيديو)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم الذكاء الاصطناعي منصة كيريو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026