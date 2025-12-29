

كشفت وزارة التربية والتعليم عن الطريقة التي يجب على طلاب الصف الأول الثانوي اتباعها للدخول على منصة كيريو اليابانية، لأداء الامتحان التجريبي في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي والذي سيعقد غداً الثلاثاء 30 ديسمبر 2025.

وتبدأ العملية بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ثم اختيار قسم "منصة الشهادات العامة" للعامين الدراسيين 2025 و2026، يلي ذلك الضغط على أيقونة "التدريب على الذكاء الاصطناعي" المتاحة للطلاب.

و يُطلب من الطلاب إدخال البريد الإلكتروني الموحد في خانة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم، ثم الضغط على خيار "استلام بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي".

و بعد ذلك، تظهر للطالب بياناته الشخصية، مع اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بمنصة كيريو أسفل هذه البيانات، وبمجرد نسخ هذه المعلومات، يمكن للطالب بدء استخدام المنصة لأداء التدريب والاختبار التجريبي.

اقرأ أيضاً:



حالة الطقس الأيام المقبلة.. شديد البرودة وشبورة كثيفة وتحذير للمواطنين

مطالب بالشيوخ بسرعة تنفيذ «حياة كريمة».. وبدء المرحلتين الثانية والثالثة

هل الرجال تحب النساء الضعيفات؟ محمود سعد يجيب (فيديو)