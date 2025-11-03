التعليم تعلن شروط اختيار أعضاء وحدة قياس الآداء من المحالين إلى المعاش

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، تضمن توجيهات واضحة بشأن إنشاء وحدة خاصة لدعم وقياس جودة التعليم داخل كل مديرية وإدارة تعليمية، تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الوزارة في خطابها، أنه يطيب لها أن تتقدم بخالص التحية والتقدير لجميع العاملين بالمديريات التعليمية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير منظومة المتابعة وضمان جودة العملية التعليمية في مختلف المراحل الدراسية.

وأوضح الخطاب أن الوحدة الجديدة سيكون قوامها عشرة أعضاء على الأكثر في كل إدارة تعليمية، على أن يتم اختيارهم من بين المحالين إلى المعاش خلال السنوات الثلاث الأخيرة ممن شغلوا مناصب مدير مديرية، أو مدير إدارة تعليمية، أو مدير مدرسة، للاستفادة من خبراتهم التربوية والإدارية الطويلة في تطوير أداء المؤسسات التعليمية.

وطلبت الوزارة من المديريات إرسال بيانات المرشحين لشغل هذه الوحدات وفق الجدول المرفق، على أن تشمل البيانات: الاسم، وآخر مسمى وظيفي، والرقم القومي، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني (E-Mail)، مع ضرورة إرفاق صحيفة الأحوال الخاصة بكل مرشح.

