التعليم تُطلق مسابقة لتفعيل مناهج التربية الرياضية وتنمية المهارات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق مسابقة جديدة بعنوان "منهجيات المنهج الرياضي العملي"، وذلك ضمن خطة مكتب مستشار مادة التربية الرياضية للعام الدراسي 2025/2026، في إطار حرص الوزارة على تفعيل مناهج التربية الرياضية عمليًا وتنمية المهارات التطبيقية والإبداعية لدى الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

وبحسب المستند، تهدف المسابقة إلى تفعيل مناهج التربية الرياضية داخل المدارس من خلال التطبيق العملي، والارتقاء بمستوى الأداء المهاري لمعلمي المادة، إلى جانب تبادل الخبرات بين المعلمين، وإبراز النماذج المتميزة والمبدعة في الأداء التربوي والرياضي.

وتقوم فكرة المسابقة على تنفيذ درس عملي أو نشاط تطبيقي من منهج التربية الرياضية الخاص بكل مرحلة تعليمية (ابتدائية - إعدادية - ثانوية)، حيث يقوم المعلم بالتعاون مع مجموعة من الطلاب بتطبيق الدرس وفق أهداف المنهج المهارية والتعليمية والإبداعية، كما تُنفذ المسابقة على مستوى المدارس والإدارات التعليمية والمديريات، على أن تُصعد الفرق الفائزة للمنافسة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، أن المسابقة مفتوحة لجميع المدارس (الحكومية، الرسمية، الرياضية، والخاصة)، وسيتم تقييم المشاركات وفق معايير محددة تشمل تحقيق الأهداف، التنظيم، الإبداع، المشاركة الفعالة، والالتزام بخطوات الدرس.

وتبدأ التصفيات على مستوى المدارس اعتبارًا من 26 أكتوبر 2025، على أن تُرسل نتائج التصفيات النهائية إلى المديريات التعليمية، وترسل الدروس العملية للفرق الفائزة بالمراكز الأولى إلى مكتب مستشار مادة التربية الرياضية في موعد أقصاه 1 ديسمبر 2025.

وتتضمن جوائز المسابقة درع أفضل تطبيق للمنهج الرياضي على مستوى الجمهورية، إضافة إلى شهادات تقدير للفرق الفائزة والمشرفين، كما سيتم عرض الدروس المتميزة ضمن لقاءات الممارسات الرياضية المتميزة التي تنظمها الوزارة.

