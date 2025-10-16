موانع الترشح لأعمال كنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الضوابط المنظمة والموانع الخاصة بالمشاركة في أعمال كنترولات امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026، والمخصصة للراغبين في التقدم للعمل كرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية بأنواعها المختلفة (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي).

الموانع العامة للمشاركة

أكدت الوزارة، أنه يُشترط في المتقدمين ألا تنطبق عليهم أي من الموانع التالية:

- الحرمان من أعمال الامتحانات وفقًا للحالات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992.

- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في قضايا تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الأمانة والنزاهة.

- عدم الانتماء لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باستثناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمراكز البحثية الذين يُسمح لهم بالمشاركة.

الموانع الخاصة للترشح

حددت الوزارة، موانع خاصة تمنع بعض الفئات من الترشح، حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية وسلامة الإجراءات، وتشمل ما يلي:

- شاغلو وظيفة مدير عام إدارة تعليمية، حيث يُستبعدون من الترشح حفاظًا على مقتضيات المصلحة العامة.

- العاملون بالمدارس الثانوية الفنية أو التوجيه الفني المشرف عليها التابعة للجنة المرشح لها، إلا بعد مرور ثلاث سنوات على بدء عملهم في التوجيه الفني سواء بالنقل أو الندب الكلي.

- وجود أقارب حتى الدرجة الرابعة بين المتقدم وأحد العاملين باللجنة المرشح لها، منعًا لتعارض المصالح وضمان الحيادية التامة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرصها على تحقيق الشفافية والعدالة في اختيار المشاركين بأعمال الامتحانات، بما يضمن سير العملية الامتحانية بانضباط ودقة تامة.

