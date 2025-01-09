نظام "البكالوريا الجديد".. متحدث التعليم يعلق على إدراج التربية الدينية في المجموع

كتب- حسن مرسي:

علق شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، على حالة الجدل بعد الإعلان عن ملامح نظام الثانوية العامة الجديد "البكالوريا" وإدراج مادة التربية الدينية في المجموع.

خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" على فضائية "النهار"، اعتبر شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن إدراج التربية الدينية في المجموع يسهم في تعزيز القيم ويجعل الطلاب أكثر قدرة على التفاعل مع المجتمع.

وعن أهمية التربية الدينية، أكد زلطة أنها تعتبر أولوية في المنظومة التعليمية، حيث يجب أن يتعلم الطلاب القيم والأخلاق. واعتبر أن إدراج التربية الدينية في المجموع يسهم في تعزيز القيم ويجعل الطلاب أكثر قدرة على التفاعل مع المجتمع.

وأكد زلطة أن هذا الاقتراح لا يزال قيد الدراسة وسيتطلب الحوار المجتمعي، حيث يسعى وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، إلى مواجهة التحديات المزمنة التي عانى منها الطلاب وأولياء الأمور على مر السنين، وقد تم العمل على تحسين الظروف التعليمية، بما في ذلك تقليل الكثافات الطلابية وتوفير المعلمين.

وفيما يتعلق بالنظام الجديد، أشار زلطة إلى أنه مقسم إلى جزئين، حيث في الصف الأول الثانوي يدرس الطلاب سبع مواد بالإضافة إلى مادتين خارج المجموع، بينما في الصف الثاني الثانوي، سيتعين عليهم دراسة أربع مواد منها ثلاث مواد أساسية، مع اختيار مادة واحدة من التخصصات، وفي الصف الثالث الثانوي، ستكون المواد الأساسية عبارة عن التربية الدينية ومادتين من المسار الذي اختاره الطالب.

وفي ختام حديثه، أعرب زلطة عن أمله في أن يتم تطبيق النظام الجديد بدءًا من العام الدراسي المقبل، مما سيحدث تغييرًا إيجابيًا في المنظومة التعليمية ويخفف الضغط عن الطلاب.

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