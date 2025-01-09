بديل الثانوية العامة.. تفاصيل نظام البكالوريا الجديد

كتب- أحمد الجندي:

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نظام شهادة البكالوريا المصرية، الذي يعد بديلاً لنظام الثانوية العامة التقليدي، والمقرر تطبيقه على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي بداية من العام المقبل.

وأوضح الوزير، أن نظام البكالوريا المصرية يعتمد على فلسفة تعليمية جديدة تهدف إلى تنمية المهارات الفكرية والنقدية للطلاب، بديلاً عن أسلوب الحفظ والتلقين التقليدي مشيراً إلى أن النظام يركز على التعلم متعدد التخصصات من خلال دمج المواد العلمية والأدبية والفنية، مما يوفر للطلاب تجربة تعليمية شاملة ومتكاملة.

وأضاف " عبد اللطيف" أن النظام يعتمد على التقييم المستمر بدلاً من الامتحان النهائي التقليدي، حيث تُقسم المواد الدراسية على عامين دراسيين على الأقل موضحاً أن شهادة البكالوريا المصرية تتميز بالاعتراف الدولي، ما يفتح أمام الطلاب فرصاً متعددة للتعليم العالي داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى وجود جلستي امتحان سنوياً لإتاحة مزيد من المرونة.

اقرأ أيضاً:

السيسي: لا بد من تكثيف الضغوط للتوصل إلى تهدئة في المنطقة لتحقيق الاستقرار

أين تصب المياه المسربة من سد النهضة وعلاقتها بالزلازل؟.. خبير يكشف مفاجأة