بديل الثانوية العامة.. المواعيد المقترحة لامتحانات نظام البكالوريا 2025

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام شهادة "البكالوريا المصرية"، إن نظام البكالوريا "بديل الثانوية العامة" يعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلاً عن الحفظ والتلقين، من خلال دمج المواد العلمية والأدبية والفنية، إضافة إلى التقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل.

ووضح عبداللطيف بحسب بيان مجلس الوزراء، أن المواعيد المقترحة للامتحانات في نظام البكالوريا تتيح الفرصة للطلاب للامتحان مرتين في السنة: الأولى في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، والثانية في شهري يونيو وأغسطس للصف الثالث الثانوي كما أن هذا النظام يُسهم في توفير فرص إضافية للطلاب للتقييم والتحصيل الأكاديمي المستمر.

كان شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، قال في تصريحات لبرنامج على مسئوليتي، إن مقترح نظام البكالوريا الجديد سيتم مناقشته في حوار مجتمعي أولًا، ومن ثم عرضه على طاولة البرلمان المصري من أجل الموافقة النهائية عليه للبدء في تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي اعتبارا من العام المقبل.

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