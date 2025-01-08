البكالوريا بديل الثانوية العامة.. ما عدد سنوات الدراسة في النظام الجديد؟

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال عرضه لمزايا نظام "البكالوريا المصرية" الذي يُعتبر بديلاً عن الثانوية العامة، أن النظام الجديد يتيح للطلاب فرصتين لإجراء الامتحانات في كل عام دراسي كما سيتم تحديد مواعيد الامتحانات في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، وفي شهري يونيو وأغسطس للصف الثالث الثانوي وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

وبحسب ذلك فإن عدد سنوات الدراسة بالمرحلة الثانوية يصبح 5 سنوات، حيث أشار الوزير إلى أنه تم تحديد الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة في المرحلة الرئيسية بـ 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.

وأوضح الوزير أن دخول الامتحان للمرة الأولى سيكون مجانًا، بينما يتم فرض رسم قدره 500 جنيه لكل امتحان بعد المرة الأولى. كما أشار إلى أن المجموع النهائي للطالب يتم احتسابه بناءً على درجات المواد السبع، حيث تُحسب درجة كل مادة من 100 درجة.

وفيما يتعلق بالفرص المتعددة، أوضح الوزير أن النظام يتيح للطلاب تقديم الامتحانات عدة مرات، حيث يتم احتساب كافة المحاولات التي يتقدم لها الطالب، مع تحديد العام الدراسي الذي تقدم فيه. تُرسل البيانات كاملة إلى مكتب التنسيق لتحديد القبول. كما يسمح النظام للطلاب بإعادة الامتحانات في أي عام دراسي بعد المرة الأولى، وفقًا لقواعد محددة.

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