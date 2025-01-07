خبير تربوي: عودة الكتاتيب ضرورة ملحّة لتعزيز التعليم والقيم الأخلاقية لدى الأطفال

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن قرار عودة الكتاتيب أصبح ضرورة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الكتاتيب لعبت دورًا بارزًا عبر التاريخ المصري في تخريج مفكرين وعلماء تركوا بصمات واضحة في مختلف المجالات.

وأوضح "شوقي" فى تصريحات صحفية، أن الكتاتيب يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف تربوية وتعليمية مهمة، من أبرزها:

- تعزيز مهارات القراءة والكتابة: تساعد الكتاتيب الأطفال على اكتساب مهارات القراءة والكتابة في سن مبكرة، وهو أمر ضروري نظرًا لوصول بعض الطلاب إلى المراحل الثانوية والجامعية دون إتقان هذه المهارات الأساسية.

- تعزيز القيم الدينية والأخلاقية: تعمل الكتاتيب على إعادة ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية التي شهدت تراجعًا في السنوات الأخيرة، مما يؤدي إلى تقليل السلوكيات العنيفة وتعزيز الالتزام الأخلاقي.

- الحد من ظاهرة الغش: من خلال تعلم القيم المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، يكتسب الطلاب أخلاقيات تحدد الصواب والخطأ، مما يحد من حالات الغش في المراحل الدراسية المتقدمة.

- تعميق الهوية الوطنية والدينية: تساعد الكتاتيب الأطفال على تعزيز انتمائهم لوطنهم ودينهم، مما يحميهم من تأثيرات الغزو الثقافي ويعزز هويتهم الوطنية.

- مواجهة التطرف الديني: تساهم الكتاتيب في مكافحة التيارات المتطرفة من خلال غرس التفكير الديني المعتدل في نفوس الأطفال.

- تقليل الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي: انشغال الأطفال بحضور الدروس وتحضيرها في الكتاتيب يقلل من إدمانهم لوسائل التواصل الاجتماعي.

- تعزيز المرونة الاجتماعية: تسهم الكتاتيب في تمكين الأطفال من تكوين علاقات اجتماعية قوية مع أقرانهم، مما يساعدهم على اكتساب المرونة في التعامل مع الآخرين.

- تطوير القدرات العقلية: تساعد الكتاتيب على تحسين قدرات الأطفال العقلية مثل الحفظ، التحليل، والتطبيق لما يتعلمونه.

- محاربة الأمية وتقليل التسرب التعليمي: تلعب الكتاتيب دورًا مهمًا في مكافحة الأمية، خاصة في المناطق الفقيرة والنائية، مما يسهم في تقليل حالات التسرب من التعليم.

واختتم "شوقي" بدعوة المسؤولين إلى تبني مشروع عودة الكتاتيب كوسيلة لتعزيز القيم والتعليم لدى الأجيال الناشئة، مؤكدًا أهمية هذا القرار في بناء مجتمع متماسك ومستقبل واعد.

اقرأ أيضاً:

"التعليم" ترفع بدل مراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية من 25 لـ 130 جنيهًا

وزير التعليم: نجحنا فى ارتفاع نسب حضور الطلاب بالمدارس إلى أكثر من 85% هذا العام

متحدث التعليم: التقييمات الشهرية أدت لتحسن مستوى الطلاب على القراءة والكتابة