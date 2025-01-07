للراغبين فى الالتحاق بها.. تعرف على المصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية 2025

كتب- أحمد الجندي:

تعد المدارس المصرية اليابانية إضافة نوعية إلى نظام التعليم في مصر، حيث تقدم تجربة تعليمية مميزة تعتمد على الدمج بين التقاليد التعليمية اليابانية والأساليب الحديثة كما تسعى هذه المدارس إلى الاستفادة من أساليب التعليم اليابانية خاصة.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية

-شهادة ميلاد مميكنة للطفل حديثة الإصدار.

- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (سارية).

- إثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق علي إعلان فتح باب التقدم بستة أشهر علي الأقل (توثيق رسمي) وذلك في حالة اختلاف محل الإقامة الحالي عن المثبت في بطاقة الرقم القومي.

-التوقيع على إقرار ولي الأمر( عدد 2 أصل نسخة لولي الأمر ونسخة للمدرسة) وفي حالة مخالفة ولي الأمر لأي من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.

مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه فيما يتعلق بقيمة سداد المصروفات الدراسية بالمدارس المصرية اليابانية 2025 فهي كالتالي:

- قيمة المصروفات هي 18 ألف و650 جنيها " ثمانية عشر ألفا وستمائة وخمسون جنيه مصرى فقط لا غير غير شاملة الزي المدرسي والكتب الدراسية.

- يتم صدور قرار وزاري خاص بتنظيم قواعد وإجراءات وتسعير الكتب الدراسية لمنظومة المناهج الجديدة وسيتم إخطار ولي الأمر بذلك بشكل رسمي في حينه.

- قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة (المستوى الأول رياض الأطفال، الصف الأول والرابع الابتدائي، الصف الأول الإعدادي) والمستجدين بكل الصفوف وهي قيمة إضافية علي قيمة المصروفات الدراسية.

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