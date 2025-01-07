للمعلمين.. تعرف على حالات الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

كتب- أحمد الجندي:

حددت المديريات التعليمية، ضوابط الاعتذارات عن المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية نصف العام 2025، مشيرة إلى أنه تيسيراً على من استجدت لديهم أعذار قانونية سرعة التواصل مع اللجنة الخاصة بالامتحانات وتسليم أسباب الأعذار، وذلك في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الحالى.

وشددت المديريات التعليمية، على أن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 هي تكليف وليس ترغيب فالجميع مشارك في أعمال الامتحانات، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت المديريات التعليمية، الأعذار القانونية للمشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، التي تعتمدها بالمديريات، وهي:

- القومسيون طبي حديث يفيد المنع من السفر فقط وليس المدون به "حالة المريض تحت المتابعة والعلاج".

- معلمة "لديها طفل رضيع حتى عامين" .

- معلمة لديها طفل معاق "ومرفق كارت الخدمات".

- الحاصل على نصف أو ثلثي أجر.

- المحروم من أعمال الامتحانات.

- المحال إلى المعاش حتى نهاية شهر مارس 2025.

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