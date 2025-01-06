محظورات امتحانات نصف العام لأولى وثانية ثانوي 2025.. حالة واحدة يُقبل عذرها

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت المديريات والإدارات التعليمية مجموعة من المحظورات لطلاب الصفَّين الأول والثاني الثانوي العام، لامتحانات نصف العام 2025، والتي من المقرر أن تبدأ 11 يناير؛ لضمان سير الامتحانات بشكل سليم.

محظورات امتحانات الترم الأول للصفَّين الأول والثاني الثانوي:

- يحظر على الطلاب الذين سيؤدون الامتحان إلكترونيًّا اصطحاب جهاز التابلت دون التأكد من شحن البطارية بالكامل؛ حيث يجب عليهم إحضار الجهاز لاستخدامه في الامتحان.

- يمنع اصطحاب الهاتف المحمول داخل لجنة الامتحان؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى إلغاء امتحان الطالب.

- يحظر القيام بأي أعمال من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات؛ حتى لا يتعرض الطالب إلى عقوبة إلغاء الامتحان.

- يمنع التدخين داخل لجان الامتحانات.

- يجب على الطلاب عدم الخروج من شاشة التابلت أثناء الإجابة عن الأسئلة الإلكترونية والدخول على متصفح جوجل؛ حيث إن الطالب لن يتمكن من العودة إلى الأسئلة مرة أخرى لاستكمال الإجابة.

- يجب على الطالب عدم الغياب عن أداء الامتحان دون تقديم عذر مقبول.

اقرأ أيضاً:

"التعليم" ترفع بدل مراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية من 25 لـ130 جنيهًا

وزير التعليم: نجحنا في ارتفاع نسب حضور الطلاب بالمدارس إلى أكثر من 85% هذا العام

متحدث التعليم: التقييمات الشهرية أدت إلى تحسن مستوى الطلاب على القراءة والكتابة