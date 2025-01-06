مؤسس "أمهات مصر" تكشف خطأ يقع فيه طلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائي بالامتحانات

كتب- أحمد الجندي:

كشفت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، عن مشكلة يعاني منها بعض طلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائي، خلال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وقالت " أحمد" ، في تصريحات صحفية، إن طلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائي يؤدون حاليا امتحانات الفصل الدراسي الأول، وبعضهم ليس لديه الدراية الكافية لنظام وضوابط الامتحانات، وبالتالي يقومون بتصرفات خاطئة قد تؤدي لتصحيح مواد امتحاناتهم من قبل لجان خاصة.

ولفتت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، النظر إلي أن بعض الطلاب يقومون بالكتابة علي ورقة الإجابة والرسم عليها و"الشخبطة" بنية سليمة، الأمر الذي أدي لتصحيح هذه المواد من قبل لجان خاصة، حرصا علي تحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشددت " أحمد" علي أولياء الأمور بضرورة توعية أبنائهم ودرايتهم بضوابط وقواعد الامتحانات، خاصة وأنهم يخوضون الامتحانات بأرقام جلوس ولم يتعودوا عليها، وبالتالي لابد من قيام أولياء الأمور والمعلمين في المدارس والمراقبين في اللجان بتوعية الطلاب وتعريفهم جيدا بنظم وقواعد الامتحانات، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

ومن الجدير بالذكر، أن ذلك يأتي في إطار الدور التوعوي والتربوي لاتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، برئاسة عبير أحمد، علي مدار السنوات الماضية وحتي الآن، تجاه أولياء الأمور والطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

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