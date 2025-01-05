متحدث التعليم: التقييمات الشهرية أدت لتحسن مستوى الطلاب على القراءة والكتابة

كتبت- داليا الظنيني:

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن لقاء الوزير مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية يأتي استكمالًا لنهج الوزير التشاوري الذي اتبعه على مدار الـ 6 أشهر الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزير استمع لشكاوى رؤساء اللجان التي واجهوها خلال السنوات الماضية الخاصة بمراحل النقل والشهادة الإعدادية.

وأكد، أنه تم الحديث عن توفير كل سبل الدعم لرؤساء اللجان بحيث أي معوقات تواجهه أثناء سير العملية التعليمية توفر له الوزارة كل الدعم، مشيرًا إلى أنه تم الحديث عن تأمين لجان الامتحانات من الخارج وفتح ورق الأسئلة في اللجان الفرعية وطرق تفتيش الطلاب خلال دخول الامتحان.

واستطرد أن الآليات التي تم وضعها لسنوات النقل فيما يتعلق بالتقييم الشهري كان رد الفعل عليها إيجابي وفقا لقدرة الطلاب على التحصيل بما يتماشى مع الخريطة الزمنية.

وأشار "زلطة"، إلى أن هناك تحسن ملموس وملحوظ لدى الطلاب في القراءة والكتابة نتيجة التقييمات الشهرية، موضحًا أن الامتحانات ستكون من خلال التابلت في المدارس المتوفر فيها بنية تكنولوجية تتيح استخدامه، إلى جانب إقامة الامتحان ورقي في المدارس الأخرى التي لا يتوفر فيها بنية تكنولوجية مناسبة لاستخدام التابلت.

وفيما يتعلق بالطلاب الذين فقدوا التابلت، قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن أمام هؤلاء الطلاب فرصة أخرى لأداء الامتحان ورقيًا.

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