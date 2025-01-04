وزير التعليم يوجه بحظر الموبايل في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

كتب- أحمد الجندي:



وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة التصدي لمحاولات الغش بحزم واتخاذ إجراءات صارمة لضبط سير الامتحانات، بما في ذلك حظر دخول الهواتف المحمولة إلى اللجان سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين.



جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، بمشاركة مديري المديريات والإدارات التعليمية.



وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة الامتحانات وتعزيز الشفافية، بما يحقق نتائج تعكس الجهود المبذولة لتحسين مستوى التعليم.



اقرأ أيضًا:



"التعليم" تعلن موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.. والشهادة الإعدادية

https://www.masrawy.com/news/ education-schooleducation/ details/2024/12/31/2701051



"التعليم" تحدد مواعيد ورسوم الامتحانات للطلاب المصريين بالخارج 2025

https://www.masrawy.com/news/ education-schooleducation/ details/2024



موعد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية "الدور الثاني" 2025

https://www.masrawy.com/news/ education-schooleducation/ details/2024



