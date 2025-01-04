"التعليم" ترفع بدل مراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية من 25 لـ 130 جنيهًا

كتب- أحمد الجندي:

وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برفع بدل مراقبة المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية من 25 جنيهًا إلى 130 جنيهًا في اليوم الواحد، في خطوة تهدف إلى تحفيز المشاركين وتعزيز جودة سير الامتحانات.

وشدد "عبد اللطيف"، على انضباط منظومة امتحانات الشهادة الإعدادية على أكمل وجه واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة داخل اللجان الامتحانية.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، بحضور مديري المديريات والإدارات التعليمية، بمقر المديرية التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.

ناقش الاجتماع آخر الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية، المقرر انطلاقها يوم 18 يناير 2025، وركز الوزير على أهمية الانضباط داخل اللجان.

موعد امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات منتصف العام لطلاب الشهادة الاعدادية 2025 والذي سيكون بدايةً من يوم السبت 18 يناير وتنتهي يوم الخميس 23 يناير.

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