"التعليم" تكشف عدد مدارس التعليم الفني في عام 2024

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تحقيق عدد من الإنجازات البارزة في قطاع التعليم الفني خلال العام الدراسي 2024-2025، وذلك في إطار خطتها لتطوير هذا المجال الحيوي مشيرة إلى أن عدد مدارس التعليم الفني بلغت 3386 للعام الدراسي 2023-2024 وذلك وفقاً لحصاد الوزارة فى 2024.

تدريب المعلمين وتطوير المناهج

أوضحت الوزارة، أنه تم تدريب 37135 معلمًا عبر برامج متخصصة شملت:

- تدريب 122 معلمًا في برنامج "تدريب المدربين".

- تدريب 886 معلمًا على برنامج المنهج التربوي.

- تدريب 19140 معلمًا على منهجية الجدارات والتقييم.

- تدريب 11386 معلمًا على برنامج المحقق الداخلي.

- تدريب 5601 معلمًا على برنامج المحقق الخارجي.

حقائب تدريبية جديدة

واستحدثت الوزارة أربع حقائب تدريبية جديدة لدعم كفاءة المعلمين حيث قامت الوزارة بتطوير البنية التحتية والبرامج الدراسية وذلك من خلال:

- تحديث المناهج الدراسية بنسبة 85% لتتماشى مع منهجية الجدارات المهنية.

- تطبيق منهجية الجدارات في 2128 مدرسة تعليم فني.

- استحداث وتطوير 131 برنامجًا وتخصصًا جديدًا.

- تحسين البنية التكنولوجية في 700 مدرسة.

شراكة مع القطاع الخاص لدعم التعليم

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 77 شراكة مع القطاع الخاص لدعم التعليم والتدريب، كما تم تنظيم ملتقيات توظيف لتوفير فرص عمل مناسبة لخريجي المدارس الفنية وذلك فى إطار تعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

مراكز التميز

وافتتحت الوزارة مركزين للتميز في محافظتي القاهرة والقليوبية، وجارٍ العمل على إنشاء مراكز جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يشمل:

- مركزين للطاقة المستدامة في المنيا وأسوان.

- مراكز متخصصة في مجالات التشييد والبناء.

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